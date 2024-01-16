Жозе Моуринью покинул пост главного тренера «Ромы»

Португалец Жозе Моуринью покидает пост главного тренера итальянского футбольного клуба (ФК) «Рома». Об этом сообщает пресс-служба римской команды 16 января.

«Рома» может подтвердить, что Жозе Моуринью и его тренерский штаб немедленно покинут клуб», — сказано на сайте клуба.

Владельцы «Ромы» Дэн и Райан Фридкины поблагодарили Моуринью за его работу с момента прибытия в команду.

«У нас всегда будут прекрасные воспоминания о его пребывании в «Роме», но мы считаем, что немедленные изменения отвечают интересам клуба. Мы желаем Жозе и его помощникам всего наилучшего в их будущих начинаниях», — отметили Фридкины.

Моуринью занимал пост главного тренера «Ромы» с 2021 года. Он привел клуб к финалу Лиги Европы в прошлом сезоне. Также под началом Моуринью команда победила в Лиге конференции-2022.

За годы своей карьеры он также возглавлял такие клубы, как португальский «Порту», итальянский «Интер», английские «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и испанский «Реал». Моуринью стал первым тренером в истории, который выигрывал финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

В текущем сезоне чемпионата Италии «Рома» располагается на девятом месте с 29 очками за 20 матчей.