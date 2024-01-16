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Chery раскрыла сроки дебюта нового флагманского кроссовера в России

Chery Tiggo 9 начнут продавать в России во второй половине 2024 года
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Фото: Chery
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Продажи флагманских кроссоверов Chery Tiggo 9 на российском рынке начнутся во второй половине 2024 года. Об этом сообщили в компании «Чери Автомобили Рус», передает агентство «Автостат» 16 января.

В Китае Chery Tiggo 9 был представлен в начале 2023 года. Кроссовер стал самым большим в модельном ряду марки, длина новинки составляет 4820 мм при колесной базе 2820 мм. Автомобиль получил двухлитровый турбомотор мощностью 261 л.с. (400 Нм) в связке с роботизированной трансмиссией. В список оснащения входят панорамная крыша, матричные фары, адаптивный круиз-контроль, проекционный экран и прочие опции.

В прошлом году самой популярной моделью Chery на российском рынке стал кроссовер Tiggo 7 Pro Max (41,1 тыс. проданных авто). Второе место занял компактный кроссовер Tiggo 4 Pro с результатом 32,9 тыс. реализованных автомобилей.

В 2024 году Chery начнет продажи автомобилей с гибридными и электросиловыми установками под новым брендом Chery NEV. Для нового бренда сейчас создается индивидуальная дилерская сеть, включающая на первом этапе до 70 партнеров.

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В 2023 году 19 китайских автомобильных брендов официально дебютировали на российском рынке, сообщили 15 января в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Общее количество китайских автобрендов, которые представлены на рынке России, к концу прошлого года достигло 29.

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