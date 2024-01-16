Экономист оценила прогноз по росту доли развивающихся стран выше 60% в мировом ВВП

Рост доли развивающихся стран в мировом ВВП зависит в том числе от того, насколько устойчивым будет процесс расширения союза стран БРИКС, сообщила «Известиям» 16 января кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

Ранее в этот день сообщалось, что, согласно прогнозу Ассоциации банков России, доля развивающихся стран, к которым относится и Россия, превысит 60% в мировом ВВП к 2026 году.

«Мы стали очевидцами глобальных структурных изменений в мировой экономике. Экономисты называют данные изменения фрагментацией мировой экономики, где доля стран БРИКС может занять от 40 до 60% с учетом расширения данного объединения. Будет ли эта доля 60% к 2026 году, пока сказать сложно, всё зависит от того, насколько устойчивым будет процесс расширения союза стран БРИКС», — отметила Новикова.

Эксперт обратила внимание на то, что западный блок стран пытается всеми силами противостоять этому процессу. В пример она привела Аргентину, которая пыталась, но не смогла стать членом стран БРИКС. По ее словам, противостояние стран БРИКС и G7 будет в основном сконцентрировано за рынки сбыта своей продукции, дешевые природные ресурсы, включая редкие металлы, а также новейшие технологии. Она добавила, что страны БРИКС в большей степени располагают ресурсами, а западный блок стран — технологиями.

«Что касается позиций России, то для нас появилась возможность занять более выгодные позиции с учетом ресурсной обеспеченности российской экономики, а также развития внутреннего рынка с учетом разворота экономики с запада на восток. А время покажет, какой будет «новая мировая экономика» через пять лет», — заключила Новикова.

16 января председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии в рамках Дня финансов на выставке «Россия» заявил, что России удалось вывести экономику на траекторию устойчивого роста. Он подчеркнул, что положительные изменения видны в каждой отрасли. Исходя из предварительной оценки Минэкономразвития, за 11 месяцев прошлого года ВВП страны вырос на 3,3%, а обрабатывающая промышленность — на 7,5%, уточнил Мишустин.