Баланс сильных: доля развивающихся стран в мировом ВВП превысит 60% к 2026-му

Доля развивающихся стран, к которым относится и Россия, превысит 60% в мировом ВВП к 2026 году. Такой прогноз дает Ассоциация банков России в своем обзоре (есть у «Известий»). Сейчас их больше нельзя относить к периферии. Ситуация в мировой экономике достигла «глобального разлома», потому что баланс сил изменился. Развивающиеся страны будут расти по 4% в год, а государства «большой семерки» — по 1,6%, прогнозируют в Минэке. Поэтому поворот РФ на Восток — правильное решение. Тем временем на экономическом форуме в Давосе, который пройдет на этой неделе, сосредоточатся на проблемах западных экономик — высоких ставках и госдолге. Однако говорить о росте без развивающихся стран нецелесообразно, считают эксперты.

Значение развивающихся стран растет

За четверть века доля развивающихся стран в мировом ВВП вырастет на 20 п.п. К началу 2026 года она превысит 60%. Такой прогноз дает Ассоциация банков России (АБР) в информационно-аналитическом обозрении. Там подчеркивается: разделение мировой экономики на «ядро» и «периферию» устарело. За последние 30 лет существенно изменился баланс сил между государствами. Сейчас ситуация достигла «глобального разлома», отмечается в документе.

Началом активной фазы стал 2018 год, когда началась торговая война между США и Китаем, считает вице-президент АБР Алексей Войлуков. По его словам, масштабные санкции, введенные против России и дружественных стран в 2022-м, а также понимание, что необходимо перестраивать промышленность и торговлю ускорили «глобальный разлом».

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Вектор мировой экономики всё больше определяют развивающиеся страны, подтвердили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития. Там добавили: их рост в ближайшее десятилетие составит 4% в год. В то же время для развитых государств этот показатель не превысит 1,7%, а для «большой семерки» — 1,6%.

В 2023 году развивающиеся страны заняли примерно 58,8% в мировом ВВП. Наиболее весомый вклад в прирост вносят государства азиатского региона, отметил Алексей Войлуков. Основные причины тому — цифровизация и масштабный перенос производств в страны с дешевой рабочей силой.

По прогнозу, доля в мировом ВВП государств-участников БРИКС (к ним относятся Китай, Индия, Россия, Бразилия и ЮАР) в 2030 году превысит 50%, отмечается в обзоре АБР. За последние 20 лет она уже выросла с 8 до 31,5%. За то же время вклад «большой семерки» (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США) сократился с 65 до 44%.

Это связано с фундаментальными проблемами в этих странах, считает старший преподаватель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. Например — со слабым спросом, повышенной инфляцией, большим объемом госдолга, рисками банковского сектора, низкой рождаемостью и сложностью в обеспечении быстрого роста.

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Некоторые другие страны (например, Таджикистан) тоже показывают высокие темпы роста ВВП, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Однако это связано с большими объемами переводов из-за границы от граждан, уехавших на заработки.

Почему нужен разворот России на Восток

Доля развивающихся стран в мировом ВВП продолжит расти, уверена доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Одна из причин — инвестиционная привлекательность их рынков. Они открыты к структурным трансформациям, имеют свободные ниши в перспективных отраслях и много ресурсов. Увеличению доходов будет помогать и расширение деятельности IT-компаний.

Кроме того, государства с развивающимися экономиками накопили большие международные резервы с высокой долей защитного актива — золота, добавила Елена Воронкова. Это может помочь поддерживать стабильное макроэкономическое развитие, а также усиливать влияние этих стран на глобальные процессы. Только международные резервы Китая составляют примерно $3,4 трлн, рассказала эксперт. Значительные средства хранят также Саудовская Аравия, Россия, Индия и Бразилия.

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Влияние РФ среди развивающихся государств неоспоримо, отметила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Президент России Владимир Путин заявлял, что экономика нашей страны занимает первое место по паритету покупательной способности (ППС) в Европе и пятое — в мире, напомнили в Минэке. Этот показатель отражает не номинальное значение, а объем ВВП в соотношении с ценой общей корзины товаров и услуг.

В министерстве добавили: в дальнейшем сотрудничество РФ со странами БРИКС будет играть немалую роль. Их доля в товарообороте России в 2023 году выросла в полтора раза. А с учетом расширения блока, в ближайшие годы она превысит 50%. В ведомстве планируют активно наращивать внешнеэкономические связи с БРИКС благодаря развитию проектов транспортно-логистической инфраструктуры, а также увеличению инвестиционного и финансового сотрудничества, рассказали в пресс-службе Минэка.

— В 2022 году Россия отказалась от прошлой экономической модели, которая была ориентирована на поставки дешевых энергоресурсов в Евросоюз «в обмен» на продукцию машиностроения и потребительские товары. Теперь экономика России «развернулась на Восток», — отметила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

И она уверена, что это правильный выбор. Поскольку к 2030 году четверть мирового спроса на нефть обеспечат вместе Китай и Индия. Сейчас они — ключевые импортеры российских энергоресурсов. В то же время экономика еврозоны и ЕС в 2023-м сильно просела из-за отказа от дешевых энергоресурсов из РФ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Актуальные проблемы в мировой экономике обсудят на Всемирном форуме (ВЭФ) в Давосе, нулевой день которого стартовал 15 января. Среди основных тем — цифровизация, ИИ, жесткая денежно-кредитная политика, банки, высокий госдолг, мировая торговля, климат и кибербезопасность. Однако Россию уже второй раз не пригласили к участию.

Форум в Давосе можно считать местом, где представители разных стран обсуждают достижение целей, которые поставили ведущие экономики мира, отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. По его словам, со временем влияние развивающихся государств росло и говорить о мировой экономике без них стало нецелесообразно.

Однако программу по-прежнему формируют развитые страны. Сейчас вопрос взаимодействия между первыми и вторыми сдвинулся на второй план. Тем не менее Давос пока остается центром международных обсуждений, считает заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов. И если снижение внимания к развивающимся рынкам и есть, то в силу напряженности отношений между Югом и Севером.