В Росавиации объяснили рекомендацию перевозчикам не летать в Египет на 27 самолетах

Телеграмма Росавиации, отправленная в авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия», с рекомендацией не выполнять полеты в Египет на меньшей части их парка — пример работы, проводимой ведомством по нивелированию рисков для пассажиров. Об этом сообщили «Известиям» в Федеральном агентстве воздушного транспорта 16 января.

Там добавили, что «Аэрофлот» и «Россия» продолжают выполнять рейсы в Египет на других своих самолетах. Как отмечается, у авиаперевозчиков достаточно воздушных судов для выполнения полетных программ в полном объеме, при этом частотность полетов не изменилась.

По данным ведомства, всего в Египет летают пять российских авиакомпаний, которые за 11 месяцев прошлого года перевезли на египетском направлении 1,79 млн пассажиров — показатель вырос на 28,8% к аналогичному периоду 2022-го.

«Еще один ключевой приоритет как для Росавиации, так и российских перевозчиков — обеспечение сохранности парка воздушных судов отечественной гражданской авиации. Поэтому рекомендации агентства по использованию тех или иных самолетов на определенных направлениях обоснованны», — подчеркнули в агентстве.

Накануне стало известно, что Росавиация на прошлой неделе направила в «Аэрофлот» и «Россию» телеграммы, в которых попросила не выполнять полеты в Египет на 27 самолетах с 12 января до особого решения. Так, первой авиакомпании предложили не летать в Египет на 24 бортах, второй — на трех. Как рассказал «Известиям» источник в авиавластях, Федеральное агентство воздушного транспорта издало соответствующее сообщение сразу после получения по закрытым каналам информации о рисках ареста этих самолетов в египетских аэропортах.