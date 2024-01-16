Реклама
Прямой эфир
Экономика
Производство продукции свиноводства в России за пять лет увеличилось на 26,4%
Авто
Юрист предупредил автомобилистов о схеме мошенничества с эвакуаторами
Мир
Мэр голландского Арнема заявил об отсутствии запрета на сожжение Корана в стране
Политика
Американист предрек новые провокации в отношении Трампа
Мир
Польские перевозчики временно разблокируют КПП на границе с Украиной
Армия
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили семичасовой полет над Японским морем
Мир
В Польше подписали соглашение о прекращении блокады границы с Украиной
Экономика
Экономист оценил перспективы поставок российской нефти в Турцию
Политика
Мишустин заявил о выходе экономики РФ на устойчивый рост
Экономика
ЦБ планирует привлечь к программе долгосрочных сбережений 9 млн человек
Мир
Politico узнала о лоббировании Лиз Трасс ускорения оборонного экспорта в КНР
Экономика
К российскому аналогу SWIFT подключилось 20 стран
Общество
В Росавиации объяснили рекомендацию перевозчикам не летать в Египет на 27 самолетах
Мир
Новая партия ФРГ выступила за возврат газа из РФ и остановку поставок оружия Киеву
Авто
Назван самый распространенный автомобиль в России

В Росавиации объяснили рекомендацию перевозчикам не летать в Египет на 27 самолетах

Росавиация: «Аэрофлот» и «Россия» продолжают выполнять рейсы в Египет
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Телеграмма Росавиации, отправленная в авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия», с рекомендацией не выполнять полеты в Египет на меньшей части их парка — пример работы, проводимой ведомством по нивелированию рисков для пассажиров. Об этом сообщили «Известиям» в Федеральном агентстве воздушного транспорта 16 января.

Там добавили, что «Аэрофлот» и «Россия» продолжают выполнять рейсы в Египет на других своих самолетах. Как отмечается, у авиаперевозчиков достаточно воздушных судов для выполнения полетных программ в полном объеме, при этом частотность полетов не изменилась.

По данным ведомства, всего в Египет летают пять российских авиакомпаний, которые за 11 месяцев прошлого года перевезли на египетском направлении 1,79 млн пассажиров — показатель вырос на 28,8% к аналогичному периоду 2022-го.

«Еще один ключевой приоритет как для Росавиации, так и российских перевозчиков — обеспечение сохранности парка воздушных судов отечественной гражданской авиации. Поэтому рекомендации агентства по использованию тех или иных самолетов на определенных направлениях обоснованны», — подчеркнули в агентстве.

Вылететь из сумрака: «Аэрофлот» вывел из иностранных реестров 45% парка
Почему процесс проходит медленно и что перерегистрация дает российской авиаотрасли

Накануне стало известно, что Росавиация на прошлой неделе направила в «Аэрофлот» и «Россию» телеграммы, в которых попросила не выполнять полеты в Египет на 27 самолетах с 12 января до особого решения. Так, первой авиакомпании предложили не летать в Египет на 24 бортах, второй — на трех. Как рассказал «Известиям» источник в авиавластях, Федеральное агентство воздушного транспорта издало соответствующее сообщение сразу после получения по закрытым каналам информации о рисках ареста этих самолетов в египетских аэропортах.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024