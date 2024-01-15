Росавиация попросила перевозчиков не летать в Египет на 27 самолетах

Росавиация на прошлой неделе направила в авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» телеграммы, в которых попросила не выполнять полеты в Египет на 27 самолетах. С текстом документа ознакомились в понедельник, 15 января, «Известия», достоверность подтвердил источник в федеральном агентстве воздушного транспорта.

«Не рекомендуем с 12:00 12 января выполнение полетов в пункты Арабской Республики Египет до особого решения на следующих воздушных судах...» — сказано в телеграмме.

«Аэрофлоту» рекомендовали не летать в Египет на 24 бортах: десяти Airbus A320, девяти Boeing 777-300ER, четырех Airbus A321 и одном Airbus A350, а «Россию» — на трех Boeing 737-800, следует из документа.

Федеральное агентство воздушного транспорта издало телеграмму сразу после получения по закрытым каналам информации о рисках ареста этих самолетов в египетских аэропортах, рассказал собеседник «Известий» в авиавластях.

Обе компании сейчас не выполняют рейсы в Египет этими воздушными суднами, отметил источник «Известий» в Росавиации, на что также указали данные сервиса FlightRadar24.

Кроме того, в авиакомпании «Россия» также подтвердили «Известиям», что перечисленные самолеты на настоящий момент не осуществляют полеты в эту страну, добавив, что «данное решение не оказывает влияния на выполнение производственной программы перевозчика».

«Известия» направили запрос в «Аэрофлот».

Все 27 самолетов принадлежат Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Они входят в число тех 37 бортов, которые сейчас у ГТЛК пытаются незаконно изъять в Высоком суде Ирландии. Остальные самолеты эксплуатируют авиакомпании (S7, «Аврора» и «Ямал»), которые в настоящее время не летают в Египет, сообщил источник «Известий» в авиавластях.

Еще 19 декабря сообщалось, что доступный для полетов за границу парк иностранных воздушных судов российских авиакомпаний может сократиться на 37 самолетов, которые принадлежат ГТЛК.

В разные годы эти машины приобрела европейская «дочка» этой компании — GTLK Europe. Из-за введенных санкций прошлой весной она попала под процедуру банкротства. Все полномочия органов управления перешли к ликвидаторам, которые «будут осуществлять продажу имущества компаний для формирования денежного потока в целях расчета с кредиторами», сообщала ГТЛК в июне. В список требований попали и 37 самолетов.

Ликвидаторы инициировали судебный процесс в Ирландском суде с целью противоправного изъятия этих бортов у ГТЛК, указывал в декабре лизингодатель в своем заявлении в арбитражный суд ЯНАО при подаче иска на ликвидаторов. Они настаивают как на недействительности договоров ипотеки, на основании которых воздушные суда были приняты в собственность лизинговой компании, так и на отсутствии самого права собственности организации на эти самолеты, следует из определения суда.

Удовлетворение этих требований приведет к невозможности нормальной эксплуатации воздушных судов, поскольку они будут задерживаться в аэропортах по всему миру, а в иностранном контуре их могут объявить угнанными, предупреждала ГТЛК в своем заявлении.

14 декабря Высокий суд Ирландии рассмотрел требования ликвидаторов по существу, его решение должны были огласить в 20-х числах декабря, рассказывал «Известиям» источник в Минтрансе. По словам собеседника в авиавластях, ГТЛК в итоге проиграла разбирательство в Ирландском суде — он удовлетворил требования ликвидаторов.