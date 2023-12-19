Парк самолетов авиакомпаний РФ для полетов за границу может сократиться

Доступный для полетов за границу парк иностранных воздушных судов российских авиакомпаний может сократиться на 37 самолетов, которые принадлежат Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). После 20 декабря может появиться риск их ареста в зарубежных аэропортах из-за судебного разбирательства в Высоком суде Ирландии, рассказали «Известиям» источники в авиавластях и Минтрансе.

Данные самолеты в разные годы были приобретены европейской «дочкой» ГТЛК — GTLK Europe. Из-за введенных международных санкций весной 2023 года она попала под процедуру ликвидации. Все полномочия органов управления перешли к ликвидаторам (так называемым внешним управляющим), которые «будут осуществлять продажу имущества компаний для формирования денежного потока в целях расчета с кредиторами», сообщала ГТЛК в июне. В список требований попали и 37 воздушных судов, писал в конце сентября «Интерфакс».

В декабре ГТЛК подала иск на ликвидаторов в Арбитражный суд ЯНАО (в этом регионе зарегистрирована компания). 13 декабря он удовлетворил заявление ГТЛК о принятии обеспечительных мер в виде запрета ее ирландской структуре GTLK Europe и ликвидаторам продолжать разбирательство в Высоком суде Ирландии.

Как указала ГТЛК в своем заявлении в Арбитражный суд ЯНАО, ликвидаторы инициировали судебный процесс в Ирландском суде с целью противоправного изъятия 37 самолетов из законной собственности ГТЛК. Они настаивают как на недействительности договоров ипотеки, на основании которых воздушные суда были приняты в собственность ГТЛК, так и на отсутствии самого права собственности лизинговой компании на эти самолеты, следует из определения суда.

14 декабря Высокий суд Ирландии рассмотрел требования ликвидаторов по существу, его решение будет оглашено в среду, 20 декабря, рассказал «Известиям» источник в Минтрансе. Удовлетворение требований ликвидаторов в Ирландском суде приведет к невозможности нормальной эксплуатации воздушных судов, поскольку они будут задерживаться в аэропортах по всему миру, а в иностранном контуре их могут объявить угнанными, предупредила ГТЛК в своем заявлении.

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