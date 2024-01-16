Два ракетоносца Ту-95МС выполнили семичасовой полет над Японским морем

Пара стратегических бомбардировщиков Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил (ВСК) РФ выполнила семичасовой полет над нейтральными водами Японского моря. Об этом 16 января сообщили в Минобороны РФ.

«Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ ВКС», — указано в Telegram-канале ведомства.

Как заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, полет был выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

«Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана», — добавил он.

До этого, в ноябре, в ведомстве также сообщали, что самолеты дальней авиации ВКС РФ совершили плановые полеты над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Черного морей. В операции были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3. Наиболее продолжительный полет длился 13 часов, дополнили в Минобороны.

Ранее, 17 октября, два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации также выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря. Их сопровождали экипажи самолетов Су-35С ВКС РФ.