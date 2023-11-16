Авиация ВКС совершила полеты над Баренцевым, Норвежским и Черным морями

Самолеты дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ совершили плановые полеты над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Черного морей. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В данной операции были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3. Наиболее продолжительный полет длился 13 часов, дополнили в ведомстве.

«Все полеты выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — отметил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Он также подчеркнул, что летчики дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Ранее, 17 октября, два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря. Их сопровождали экипажи самолетов Су-35С ВКС РФ. Кобылаш добавил, что все действия были совершены в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.