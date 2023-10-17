Два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый семичасовой полет над Японским морем

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря. Как сообщили 17 октября в Министерстве обороны РФ, полет продолжался около семи часов.

Их сопровождали экипажи самолетов Су-35с ВКС РФ.

«Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — указал командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Он также подчеркнул, что летчики дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Ранее, 14 сентября, пара ракетоносцев Ту-95МС выполнила четырехчасовой полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ Воздушно-космических сил России. Как сообщил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, полет был выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В июле российские ракетоносцы выполнили плановый полет над водами Берингова моря вблизи западного побережья Аляски. Продолжительность полета составила более 13 часов. В ходе выполнения полетного задания экипажи отработали дозаправку топливом в воздухе.