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АвтоВАЗ планирует выпустить 50 тыс. автомобилей за год на заводе в Ижевске

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Фото: ТАСС/Алена Селезнева
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Завод АвтоВАЗа в Ижевске планирует выпустить 50 тыс. автомобилей в год и к маю нарастить численность сотрудников площадки вдвое — до 3 тыс. человек. Об этом 16 января рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов во время доклада о положении дел в республике в госсовете региона, передает ТАСС.

В мае текущего года ижевский автозавод начнет производство автомобилей Lada Lagrus и электрической версии модели под названием e-Lagrus. Проект предусматривает инвестиции в экономику региона на сумму более 2 млрд рублей, сказал Бречалов.

Как указал глава республики, если в 2017 году на площадке работали 3 тыс. человек, то после переноса производства Lada Vesta в Тольятти численность сотрудников сократилась до 800 человек. К запуску производства опытной партии e-Largus 15 декабря число работников достигло 1,5 тыс.

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В 2024 году АвтоВАЗ планирует запустить Lada Vesta с новым силовым агрегатом, восстанавливать цветовую гамму и все опции (в том числе электронную систему стабилизации ESC на Vesta) и развивать выпуск специальных модификаций, включая спортивные, битопливные автомобили с ручным управлением. Также компания продолжит работу над новыми моделями, включая Lada Iskra, старт производства которой намечен на начало 2025 года.

11 января корреспондент «Известий» на пресс-конференции АвтоВАЗа рассказал, что продажи автомобилей Lada в 2023 году выросли на 87% и составили 352,57 тыс. автомобилей. Доля Lada на российском авторынке достигла рекордных показателей за последние 20 лет и составила около 35%.

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