Машины Hyundai и Kia могут выпустить в России под новым брендом

Автомобили Hyundai и Kia, выпущенные на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ООО «ХММР») в Санкт-Петербурге, могут получить бренд Solaris. Об этом 16 января сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль» со ссылкой на источники на предприятии.

По его данным, сейчас на заводе в Санкт-Петербурге ежедневно с конвейера сходят шесть–восемь автомобилей Hyundai Solaris и Kia Rio с оригинальными шильдиками марок. При этом у петербургского завода есть еще один бренд, под которым он может выпускать машины, под названием Solaris (одна из 27 торговых марок, зарегистрированных в РФ на ООО «ХММР»).

«Это другая торговая марка, зарегистрированная корейцами еще в 2012 году. Одно из названий выпускавшихся на ХММР автомобилей, который хотели сделать отдельным брендом и даже примеряли на машины соответствующие эмблемы. В этом случае не нужно менять обилие всяких обозначений на внутренних деталях машин, в которых есть отсылка к Hyundai Motor Company, ведь бренд принадлежит самой Hyundai и сдается внешним сборщикам как бы в аренду», — говорится в сообщении.

Таким образом, если Hyundai и Kia петербургского производства выйдут в продажу под брендом Solaris, корейский концерн может не нести юридическую ответственность за автомобили, собранные не под их юрисдикцией, и покупателям не придется объяснять происхождение этих моделей, отмечает канал.

Завод в Санкт-Петербурге будет продан с возможностью обратного выкупа, которой компания сможет воспользоваться через два года. Такое решение в конце прошлого года было принято на заседании совета директоров, где был одобрен план продажи всей доли в Hyundai Motor Manufacturing Rus российскому ООО «Арт-Финанс».

Российский завод Hyundai начал выпускать автомобили в январе 2011 года. В марте 2022 года производство автомобилей на предприятии было приостановлено. На площадке выпускались Hyundai Creta и Solaris, а также Kia Rio и Rio X-Line. 9 января 2024 года завод возобновил работу после двухлетнего простоя.