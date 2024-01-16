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Мэр Кстенин: в Воронеже ввели режим ЧС после атаки беспилотников

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После украинской атаки беспилотников в Воронеже ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом 16 января сообщил мэр города Вадим Кстенин.

«На пострадавшем доме и соседних, как и по территории отработает комиссия по оценке ущерба — и недвижимому, и движимому имуществу. Для оперативности принятия решений уже ввели режим городской ЧС», — написал он в своем Telegram-канале.

Жильцов дома в Воронеже, куда попали обломки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), временно разместили в школе.

В распоряжении «Известий» оказались кадры с поврежденной от осколков сбитого украинского БПЛА многоэтажкой в Воронеже. На видео можно заметить почерневшую часть фасада многоквартирного дома, а также отлетевшие на землю оконные рамы.

По словам одной из жительниц, стекла в ее квартире выбиты, балкон раскурочен.

Ранее в этот день губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских БПЛА. По его словам, в одном многоквартирном доме было ликвидировано возгорание на балконе, еще в двух МКД и ряде частных домов выбиты окна. Как указали «Известиям» в МЧС, в многоквартирном доме в Воронеже произошел пожар на площади 5 кв. м. Согласно предварительной информации, пострадавших нет.

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В Минобороны РФ уточнили, что система ПВО сбила три украинских БПЛА самолетного типа над территорией Воронежской области.

Позже Гусев добавил, что в результате попадания в квартиру фрагментов сбитого украинского беспилотника в Воронеже пострадала девочка 2013 года рождения.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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