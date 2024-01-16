В иракском Эрбиле произошли взрывы возле консульства США и аэропорта

Взрывы прогремели возле консульства США и аэропорта в Эрбиле в Ираке. Об этом 15 января сообщил телеканал Al Mayadeen.

По данным телеканала, в городе произошло как минимум семь взрывов.

Отмечается, что аэропорт Эрбиля приостановил авиасообщение после того, как в городе прозвучали взрывы.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) взял на себя ответственность за удары по месту сбора антииранских группировок в Эрбиле.

«Мы нацелились на штаб-квартиры шпионов и собрания террористов в ответ на недавние террористические преступления, совершенные врагами Ирана», — заявили в КСИР.

Также стражи исламской революции заявляют об атаке баллистическими ракетами дальнего радиуса действия по консульству США в Эрбиле.

Накануне сообщалось о проведенных вооруженными группировками в составе шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» атаках на три базы США в Сирии и Ираке, в том числе на базу в аэропорту Эрбиля и базу «Конико».

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что произошедшее 25 декабря нападение на авиабазу Эрбиль в Ираке привело к ранению трех американских военнослужащих, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.