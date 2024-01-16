Минтруд сообщил о возможной индексации выплат с 1 февраля

Минтруд разработал проект, в рамках которого государственные выплаты могут быть проиндексированы на 7,4% с 1 февраля 2024 года. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как указывается в тексте проекта, правительство Российской Федерации постановляет установить с 1 февраля коэффициент индексации 1,074 ‎для выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных в том числе законом РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы ‎на Чернобыльской АЭС», ст. 9 закона РФ «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» и ст. 23 Федерального закона «О ветеранах».

Кроме того, меры предусмотрены и согласно федеральному закону «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Ранее, 8 января, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что большая часть социальных выплат и пособий в РФ будет увеличена с 1 февраля на 7,5%. Также, по ее словам, будут увеличены единое пособие на детей и социальная зарплата к пенсии. Вдобавок пособие по беременности и родам увеличится в 1,5 раза и составит 564 тыс. рублей. А пособие по временной нетрудоспособности при условии, если «стаж на максимуме» и «с хорошей зарплатой», будет составлять более 122 тыс. рублей.