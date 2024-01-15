СК проверит информацию об избиении школьника учителем в Воронежской области

Следователи начали проверку по факту избиения учителем физкультуры ученика на уроке в школе Новоусманского района Воронежской области. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале главка регионального Следственного комитета 15 января.

СК РФ по Воронежской области начал проведение доследственной проверки по размещенной в Сети информации о том, что учитель систематически избивает учеников на своих уроках.

«В рамках доследственной проверки будет выполнен комплекс проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств, изложенных в публикации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — указано в сообщении.

В мэрии Воронежа журналистам заявили, что на данный момент учитель физкультуры отстранен от работы.

В декабре в новосибирской школе сверстницы избили девочку, обвиняя ее в воровстве. Сейчас прокуратура проводит проверку по данному случаю и выясняет кто принимал участие в избиении.

В октябре в Красноярском крае после избиения 15-летней девочки одноклассницами было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ). Пострадавшую избили руками и ногами по голове и телу в сентябре. Причиной конфликта стали неприязненные отношения между потерпевшей и одной из нападавших.