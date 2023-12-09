В новосибирской школе ученицы избили девочку

В школе Новосибирска была избита девочка. Об этом 9 декабря сообщается в Telegram-канале областной прокуратуры.

«Прокуратурой Кировского района города Новосибирска организована проверка соблюдения законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних в связи с информацией в СМИ об избиении», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее в соцсетях появились видео случившегося. На кадрах девушку-подростка жестко избивают другие ученицы. При этом школьницы обвиняют ее в воровстве. Разместившие видео люди утверждают, что пострадавшая является сиротой, находящейся на попечении бабушки.

В пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области сообщили, что личность пострадавшей была установлена, с ней ведется работа. Кроме того, в настоящее время выясняется, кто именно участвовал в избиении ученицы.

В октябре в Красноярском крае после избиения 15-летней девочки одноклассницами было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ). Пострадавшую госпитализировали. Причиной конфликта стали неприязненные отношения между потерпевшей и одной из нападавших.