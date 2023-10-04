В Красноярском крае возбудили дело после избиения девочки одноклассницами

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело после избиения 15-летней девочки одноклассницами. Об этом в среду, 4 октября, сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

«По версии следствия, 30 сентября учащиеся одной из школ города Ачинск — трое девушек в возрасте 14 и 15 лет — встретились со своей 15-летней сверстницей и, находясь на участке местности неподалеку от школы, по улице Давыдова и Фрунзе, причинили девушке телесные повреждения руками и ногами по телу и голове», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Пострадавшую госпитализировали. Причина конфликта — неприязненные отношения между потерпевшей и одной из нападавших.

Дело возбудили по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству управления возбудить уголовное дело и докладывать о ходе его расследования.

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