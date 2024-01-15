Артиста Юрия Соломина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве в понедельник, 15 января.

На похоронах военный оркестр исполнил гимн России, а также «Балладу о солдате». Во время погребения были отданы воинские почести в виде трех оружейных залпов.

Артист покоится рядом с супругой Ольгой Соломиной.

Ранее в этот же день прошла церемония прощания с артистом на исторической сцене Малого театра. Художественного руководителя в последний путь проводили аплодисментами, длившимися около пяти минут. После состоялось отпевание Соломина в храме Христа Спасителя.

11 января народный артист СССР Соломин умер на 89-м году жизни. По словам источника «Известий», причиной смерти стал ряд осложнений после ишемического инсульта.

В тот же день президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Соломина. Он назвал кончину актера тяжелой, невосполнимой утратой для отечественной культуры, для всей России.

Юрий Соломин — актер и режиссер театра и кино, с 1988 года — художественный руководитель Малого театра, театральный педагог. Известен по ролям в кинофильмах «Адъютант его превосходительства» (1969), «Дерсу Узала» (1975), «Обыкновенное чудо» (1978), «Летучая мышь» (1978), «ТАСС уполномочен заявить» (1984), «Московская сага» (2004), «Исаев» (2009) и многим другим. На его счету — более 50 ролей в театре из современного и классического репертуара.