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В Москве мошенники похитили детское питание на 100 млн рублей

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Максим Мишин
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В Москве правоохранители задержали мошенников, которые похитили у крупной торговой сети детское питание на 100 млн рублей и перепродали по своим каналам. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале 15 января.

«Предварительно установлено, что сотрудница головного офиса крупной торговой сети заказывала у компании-партнера подарочные карты ритейлера. Затем, используя служебное положение, активировала их и программным путем увеличивала баланс на значительные суммы. При этом денежные средства на карты она не вносила», — отмечено в сообщении официального представителя МВД.

После этого двое сообщников оплачивали с помощью этих карт в магазинах компании смесь для детского питания, а затем реализовывали ее по своим каналам.

В итоге полицейские задержали сотрудницу компании и двоих предполагаемых соучастников. В ходе обысков у подозреваемых изъято специальное оборудование для записи информации на магнитную карту, мобильные телефоны, оргтехника, банковские карты и другие предметы, которые могут стать доказательствами в совершении преступления.

Следствие возбудило уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»). Подозреваемым предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Осенью в Удмуртии полиция задержала мошенника, который похитил у продавцов овощей и фруктов арбузы на сумму 1 млн рублей. Злоумышленник входил в доверие к торговцам и попросил передать ему арбузы на реализацию, пообещав отдать деньги позднее. После передачи продукции приобретатель преставал выходить на связь. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 160 УК РФ «Присвоение в крупном размере». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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