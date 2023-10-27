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Житель Удмуртии присвоил арбузов на 1 млн рублей

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В Удмуртии задержали подозреваемого в присвоении арбузов почти на 1 млн рублей, сообщает в пятницу, 27 октября, пресс-служба МВД по республике.

В дежурную часть в Завьялово обратился торговец овощами и фруктами из Таджикистана и заявил, что у него похитили товар. Правоохранители установили, что в сентябре 2022 года мужчина на одной из овощных баз региона познакомился со своим земляком, который также занимается торговлей.

Злоумышленник вошел в доверие к торговцу и попросил передать ему арбузов на 350 тыс. рублей на реализацию, пообещав отдать деньги позднее. После передачи продукции приобретатель перестал выходить на связь, отмечает ИА «Сусанин».

Аферистом оказался ранее судимый за мошенничество 39-летний житель Завьяловского района. Во время следствия выяснилось, что он был причастен к двум аналогичным фактам присвоения. Общий ущерб составил почти 1 млн рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 160 УК РФ «Присвоение в крупном размере». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Ранее в октябре сообщалось, что в Москве пенсионерка перевела мошенникам более 12 млн рублей из собственных сбережений и средств от продажи квартиры. 71-летняя женщина поверила, что кто-то пытается снять деньги со счета ее троюродной сестры-инвалида.

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