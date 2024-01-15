Торгово-промышленная палата РФ попросила отменить экспортные пошлины для бизнеса

Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ предложила правительству России скорректировать или отменить механизм экспортных пошлин для бизнеса. Об этом сообщил «Известиям» 15 января глава палаты Сергей Катырин.

«Предлагаем правительству РФ в I квартале 2024 года оценить влияние экспортных пошлин на экономику затронутых отраслей и произвести корректировки механизма пошлины с учетом реального положения этих отраслей, вплоть до полной отмены пошлин ранее декабря 2024 года», — сказал он.

Катырин отметил, что экспортная пошлина на 20% российского экспорта (с объемом изъятий 0,7 трлн рублей) была введена с 1 октября 2023 года. Она затронула наиболее инвестиционно активные отрасли экономики, в том числе нефтегазовую, горнодобывающую, производителей удобрений и угля, черной и цветной металлургии.

«Экспортная пошлина вводилась экстренно, без консультаций с бизнесом. Она дифференцирована исключительно в зависимости от курса рубля к доллару США, не учитывает ценовой конъюнктуры и финансового положения этих отраслей в 2024 году и негативно влияет на исполнение их инвестиционных программ. По факту пошлина как минимум удваивает фискальную нагрузку в этих отраслях, доводя изъятие прибыли компаний до 60% и более», — указал глава ТПП РФ.

Он добавил, что ожидаемые поступления от пошлины в 2024 году эквивалентны в среднем примерно 35% от среднегодовых инвестиций затронутых отраслей в 2018–2022 годах, а в отдельных отраслях значительно больше.

Ранее, 25 декабря, президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия правительства РФ, в том числе позволяет ему снижать и обнулять пошлины на экспорт товаров в дружественные страны. Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков назвал такое решение закономерным.