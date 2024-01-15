Экономист усомнился в получении Киевом средств от «репарационных» облигаций

Украина может привлечь до $300 млрд, продавая облигации, обеспеченные будущими исками к России о возмещении ущерба от боевых действий. Речь идет о «репарационных» облигациях, сообщило Reuters 15 января. Такой механизм поможет избежать проблем, которые могут возникнуть при передаче конфискованных активов РФ, отметило агентство. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец рассказал «Известиям»: шансы на то, что международные инвесторы купят эти облигации, крайне незначительные.

«Она (Украина. — Ред.) не привлечет [средства от продажи «репарационных» облигаций], разумеется. История про то, что Россия должна заплатить какие-то репарации, — эта история существует только в мозгу самих украинских политиков и западных политиков. Россия, понятное дело, ничего платить не будет», — подчеркнул он.

Экономист объяснил, что риски того, что РФ потерпит военное поражение и вынуждена будет платить репарации, крайне незначительные. Об этом свидетельствует разворачивающаяся в настоящее время ситуация на фронте.

«Сегодня в мире вообще никто о репарациях не говорит. Действительно, можно пытаться придумать такой проект, выпустить облигации, но шансы, что какие-то международные инвесторы купят эти облигации, крайне незначительные», — заключил Зубец.

Ранее, 10 января, агентство Bloomberg написало, что администрация президента США Джо Байдена поддержала законопроект, который позволит ей конфисковать замороженные российские активы на сумму около $300 млрд, чтобы оплатить восстановление Украины.

11 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москву никто не уведомлял о конфискации Вашингтоном российских активов. В то же время заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов выразил мнение, что такой шаг со стороны Соединенных Штатов грозит крахом американской финансовой империи.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.