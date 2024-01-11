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В Совфеде оценили планы Байдена поддержать конфискацию российских активов

Сенатор Климов: конфискация активов РФ грозит крахом финансовой империи США
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Конфискация США замороженных российских активов грозит крахом американской финансовой империи. Такое мнение заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов высказал в четверг, 11 января, комментируя планы администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

«И на этом фоне разговоры про активы — это деталь. Другое дело, почему американцы тормозят. Не потому что им нас жалко, а потому что они понимают, что после этого может сработать принцип домино. И все те, кто как-то полагался на американский доллар, начнут стремительно убегать от него», — подчеркнул Климов в беседе с Lenta.Ru.

При этом сенатор отметил, что России есть чем отвечать с точки зрения финансов. Такие планы существуют давно, и их сильно никто не скрывает.

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Накануне агентство Bloomberg написало, что администрация Байдена поддержала законопроект, который позволит ей конфисковать замороженные российские активы на сумму около $300 млрд, чтобы оплатить восстановление Украины, передает RT.

Отмечается, что поддержка этого шага Байденом возникла после того, как представители Республиканской партии в конгрессе заблокировали финансирование Киева на сумму более $60 млрд после неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне конфликта, передает НСН.

Белому дому необходимо заручиться поддержкой нового законопроекта в конгрессе, пишет ИА «Регнум». Как сообщает агентство, администрация американского лидера хочет согласовать этот шаг с европейскими союзниками по G7, так как в Европе хранится около $200 млрд замороженных активов РФ и там изначально идея конфискации в одностороннем порядке была воспринята прохладно, пишет Pravda.Ru.

Ранее, 9 января, министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что Соединенные Штаты еще не приняли решение по поводу конфискации суверенных активов России для использования их в качестве финансовой помощи Украине, пишет Life.Ru. По словам Йеллен, лидерам G7 предстоит не только оценить риски, но и отыскать возможности для их снижения. Она заявила, что прежде всего необходимо добиться согласования таких действий в правовом поле на международном уровне, сообщает телеканал «360».

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.

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