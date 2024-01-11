В Совфеде оценили планы Байдена поддержать конфискацию российских активов

Конфискация США замороженных российских активов грозит крахом американской финансовой империи. Такое мнение заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов высказал в четверг, 11 января, комментируя планы администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

«И на этом фоне разговоры про активы — это деталь. Другое дело, почему американцы тормозят. Не потому что им нас жалко, а потому что они понимают, что после этого может сработать принцип домино. И все те, кто как-то полагался на американский доллар, начнут стремительно убегать от него», — подчеркнул Климов в беседе с Lenta.Ru.

При этом сенатор отметил, что России есть чем отвечать с точки зрения финансов. Такие планы существуют давно, и их сильно никто не скрывает.

Накануне агентство Bloomberg написало, что администрация Байдена поддержала законопроект, который позволит ей конфисковать замороженные российские активы на сумму около $300 млрд, чтобы оплатить восстановление Украины, передает RT.

Отмечается, что поддержка этого шага Байденом возникла после того, как представители Республиканской партии в конгрессе заблокировали финансирование Киева на сумму более $60 млрд после неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне конфликта, передает НСН.

Белому дому необходимо заручиться поддержкой нового законопроекта в конгрессе, пишет ИА «Регнум». Как сообщает агентство, администрация американского лидера хочет согласовать этот шаг с европейскими союзниками по G7, так как в Европе хранится около $200 млрд замороженных активов РФ и там изначально идея конфискации в одностороннем порядке была воспринята прохладно, пишет Pravda.Ru.

Ранее, 9 января, министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что Соединенные Штаты еще не приняли решение по поводу конфискации суверенных активов России для использования их в качестве финансовой помощи Украине, пишет Life.Ru. По словам Йеллен, лидерам G7 предстоит не только оценить риски, но и отыскать возможности для их снижения. Она заявила, что прежде всего необходимо добиться согласования таких действий в правовом поле на международном уровне, сообщает телеканал «360».

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.