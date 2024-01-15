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Синоптик рассказал о погоде на неделю в Москве

Синоптик Шувалов: к концу недели в Москве ожидаются мокрый снег и гололед
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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На этой неделе жителей Москвы ждет неустойчивая погода с резкими перепадами температуры и давления. Об этом «Известиям» 15 января рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он отметил, что в понедельник и вторник, 15 и 16 января, ожидаются относительно теплые, с температурой чуть выше климатической нормы, от 0 до –3 градусов и небольшой снег.

«В среду начнется понижение температуры, которое достигнет своего пика в ночь на четверг, и под утро похолодает до –16…–18 градусов. Однако это похолодание будет очень непродолжительным», — рассказал Шувалов.

По его словам, с запада в столицу придет облачная зона атлантического циклона, на фоне чего пойдет снег, ветер усилится до 12–17 м/, а ближе к вечеру четверга температура повысится до –5…–7 градусов.

«В пятницу днем ожидается достаточно теплая погода, но под вечер опять будет подмораживать. Возможны осадки в виде снега. Начнется всё, конечно, со снега в четверг, и он будет достаточно сильный. Можно ждать увеличения снежного покрова на 5–7 см. Но в пятницу днем при нулевой и слабоположительной температуре может пойти и мокрый снег с дождем, в связи с чем ожидается гололед», — добавил синоптик.

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15 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что такие резкие скачки температуры воздуха зимой для Москвы норма. По словам синоптика, зимние перепады погоды значительнее летних, а изменчивость обусловливается тем, что летом солнце является «сглаживающим фактором».

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