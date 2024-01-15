Реклама
Прямой эфир
Общество
Рейс из Санкт-Петербурга в Дубай задержали более чем на 30 часов
Мир
Маск выразил доверие кандидату в президенты США Рамасвами
Происшествия
В Минобороны рассказали об уничтожении трех ракет ТРК «Точка-У» над Курской областью
Армия
Военные ВС РФ уничтожили БМП противника из ПТРК «Корнет» с дистанции 7,8 тыс. м
Мир
В Британии задержали шесть желавших сорвать открытие Лондонской биржи человек
Мир
Эсминец США сбил выпущенную с территории Йемена ракету над Красным морем
Мир
Журналист Ковалик заявил об ослаблении влияния США над НАТО и Европой
Армия
«Известия» побывали в добровольческих соединениях Артемовска и Соледара
Мир
Генерал НАТО предсказал три сценария развития конфликта на Украине
Политика
Пушков заявил о ложном восприятии украинского кризиса на Западе
Мир
Политологи Колташов и Кошкин назвали «формулу мира» Зеленского фарсом
Происшествия
Горняк пропал из-за прорыва грунтовых вод на шахте «Заполярная» в Воркуте
Мир
В бундестаге заявили о поиске Зеленским новых источников помощи для Украины
Общество
Один рабочий погиб при частичном затоплении шахты «Заполярная» в Воркуте
Мир
В Турции заявили о готовности Анкары выдержать давление по санкциям против РФ

Задержанный на 30 часов рейс Петербург — Дубай перенесли еще на сутки

0
Фото: ТАСС/Кухмарь Кирилл
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рейс FZ 992 авиакомпании Flydubai из Санкт-Петербурга в Дубай, который должен был состояться 14 января в 00:30, перенесен на 16 января на 7:00, сообщается на сайте аэропорта Пулково.

О переносе времени вылета пассажирам также сообщила сотрудница аэропорта. Однако она уточнила, что не может полностью гарантировать, что рейс состоится.

Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила в своем Telegram-канале об организации проверки по факту задержки рейса. В аэропорт Пулково для работы с пассажирами выехал сотрудник ведомства.

«Прокуратура проверит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования», — говорится в сообщении.

Теплое вместо: турпоток из РФ за границу резко вырос в праздники
Средний чек на популярных направлениях увеличился на четверть по сравнению с прошлым годом

Рейс FZ 992, который должен был состояться 14 января в 00:30, задерживается уже более чем на 30 часов. Пассажиры всё это время ожидали в аэропорту. Как пояснил один из пассажиров, единственный представитель авиакомпании Flydubai в Пулково сообщила гражданам, что самолет в нерабочем состоянии.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024