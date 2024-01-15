Задержанный на 30 часов рейс Петербург — Дубай перенесли еще на сутки

Рейс FZ 992 авиакомпании Flydubai из Санкт-Петербурга в Дубай, который должен был состояться 14 января в 00:30, перенесен на 16 января на 7:00, сообщается на сайте аэропорта Пулково.

О переносе времени вылета пассажирам также сообщила сотрудница аэропорта. Однако она уточнила, что не может полностью гарантировать, что рейс состоится.

Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила в своем Telegram-канале об организации проверки по факту задержки рейса. В аэропорт Пулково для работы с пассажирами выехал сотрудник ведомства.

«Прокуратура проверит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования», — говорится в сообщении.

Рейс FZ 992, который должен был состояться 14 января в 00:30, задерживается уже более чем на 30 часов. Пассажиры всё это время ожидали в аэропорту. Как пояснил один из пассажиров, единственный представитель авиакомпании Flydubai в Пулково сообщила гражданам, что самолет в нерабочем состоянии.