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Рейс из Санкт-Петербурга в Дубай задержали более чем на 30 часов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Рейс FZ 992 авиакомпании Flydubai из Санкт-Петербурга в Дубай задерживается уже более чем на 30 часов: вылет, который должен был состояться 14 января в 00:30, переносится уже несколько раз. Пассажиры всё это время ожидают в аэропорту.

«Вторые сутки не можем улететь отдыхать. Авиакомпания Flydubai нас никак по сути не информирует. Вчера была полная отмена рейса, сегодня как бы был зарегистрирован новый рейс на 02:30, который пятый раз уже переносится», — рассказал один из пассажиров.

Как пояснил другой пассажир задерживающегося рейса, единственный представитель данной авиакомпании в Пулково сообщила гражданам, что сейчас самолет в нерабочем состоянии, через пару часов его вот-вот «доремонтируют», и он сможет долететь, но только до Москвы. А потом произойдет смена экипажа и дальше, возможно, пассажиров доставят в Дубай.

«Единственное наше сейчас требование и просьба для авиакомпании, так как они задержали рейс уже более чем на сутки, чтобы они официально разместили информацию, что рейс отменен, чтобы мы все могли потом обратиться в турфирмы, к туроператорам, чтобы они нам компенсировали или предоставили новые путевки взамен имеющихся. Потому что сейчас, если мы все уйдем, нам скажут: «Вы сами ушли, и вы ничего не получите». А рейс как был, так и останется», — отметил пассажир.

По последней информации, в авиакомпании Flydubai заявили, что вылет запланирован на 8 утра 15 января. Его откладывали «по операционным причинам».

Ранее, 4 января, сообщалось о задержке рейса WZ3077 Москва – Хамбантота на 15 часов. Самолет должен был покинуть Москву еще в 22:20 3 января. Пассажир Александр Ермолов рассказал «Известиям», что изначально вылет был задержан на два часа, затем людей пригласили в самолет, где продержали около полутора часов, после чего выпустили обратно в аэропорт. Людям пришлось спать на скамейках, а все кафе авиагавани оказались закрыты.

Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте сообщила о начале проверки по данному факту. Позже в пресс-службе авиакомпании Red Wings заявили, что рейс был задержан для обеспечения безопасности. В сообщении также отметили, что после получения необходимых разрешений о технической исправности самолета было принято решение о посадке пассажиров.

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