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В Red Wings прокомментировали 15-часовую задержку рейса на Шри-Ланку

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Рейс WZ3077 Москва — Хамбантота, который должен был вылететь вечером 3 января из аэропорта Жуковский, был задержан для обеспечения безопасности. Об этом 4 января сообщили «Известиям» в пресс-службе авиакомпании Red Wings.

Согласно данным сервиса Flightradar, лайнер покинул Москву около 13 часов 4 января.

В сообщении также отметили, что после получения необходимых разрешений о технической исправности самолета было принято решение о посадке пассажиров.

Кроме того, в компании сообщили, что несколько пассажиров отказались от полета. В итоге пришлось снимать их багаж.

О задержке рейса на 15 часов стало известно ранее 4 января. Самолет должен был покинуть Москву еще в 22:20 3 января. Пассажир Александр Ермолов рассказал «Известиям», что изначально вылет был задержан на 2 часа, затем людей пригласили в самолет, где продержали около полутора часов, после чего выпустили обратно в аэропорт. Людям пришлось спать на скамейках, а все кафе авиагавани оказались закрыты.

Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте сообщила о начале проверки по данному факту.

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