Рейс из Жуковского на Шри-Ланку задержали на 12 часов

Рейс WZ3077 авиакомпании Red Wings из аэропорта Жуковский в Москве на Шри-Ланку задержан почти на 12 часов. Самолет должен был вылететь 3 января в 22:20, но покинул Москву лишь утром 4 января.

Как уточняется, на рейс было зарегистрировано 413 пассажиров, авиакомпания обеспечила всех напитками, питанием и размещением в гостиницах.

Пассажир рейса Александр Ермолов рассказал «Известиям», что изначально вылет был задержан на 2 часа, затем людей пригласили в самолет, где продержали около полутора часов, после чего выпустили обратно в аэропорт. Пассажирам пришлось спать на скамейках, все кафе авиагавани оказались закрыты.

«Горячие линии ничего сказать не могут. Сказали, если чартерный рейс — обращайтесь к туроператору. Туроператоры, соответственно, никто ничего сказать не могут», — рассказал Александр.

Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте сообщила о начале проверки по данному факту. В ведомстве также добавили, что самолет уже вылетел.

Ранее, 2 января, в аэропорту Кемерово остановлены прием и отправление воздушных судов из-за снегопада. Рейсы из Москвы до Кемерово были задержаны более чем на 10 часов.