Снегопад парализовал работу аэропорта Кемерово

В аэропорту Кемерово остановлены прием и отправление воздушных судов из-за снегопада. Об этом 2 января сообщил Telegram-канал воздушной гавани.

«На данный момент задержаны рейсы из Москвы до Кемерово более чем на 10 часов, рейс из Новосибирска отменен. Всем пассажирам, находящимся в зале ожидания, авиакомпании предоставили горячее питание и воду», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что очистка взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона и стоянок ведется бесперебойно с помощью техники.

Ранее, 24 декабря, ряд рейсов был задержан в аэропорту Сочи в связи со сложными метеоусловиями — сильным ветром, ливнями и грозами. Тогда на вылет из города отменили три авиарейса, еще пять задержали. При этом воздушная гавань продолжила работу в ограниченном режиме.