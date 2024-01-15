Самолет перевозчика «Авиастар-ТУ» выкатился за пределы полосы в Якутии
Самолет Ту-204 авиаперевозчика «Авиастар-ТУ» после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в якутском аэропорту «Мирный». Об этом 15 января сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) в Telegram-канале.
«В понедельник, 15 января, в 05:42 МСК в якутском аэропорту Мирный (код ICAO: UERR) грузовой самолет Ту-204 перевозчика «Авиастар-ТУ» после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на концевую полосу безопасности», — говорится в сообщении.
Как уточняется, самолет выполнял коммерческий рейс из Москвы, на борту находились пять человек, никто из них не пострадал, само воздушное судно повреждений не получило.
Расследованием инцидента займется комиссия якутского межрегионального территориального управления Росавиации.
Ранее, 9 января, самолет авиакомпании «Нордстар», выполнявший рейс Красноярск — Норильск, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Норильска. Никто не пострадал.