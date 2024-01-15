Реклама
Прямой эфир
Общество
Рейс из Санкт-Петербурга в Дубай задержали более чем на 30 часов
Мир
Маск выразил доверие кандидату в президенты США Рамасвами
Происшествия
В Минобороны рассказали об уничтожении трех ракет ТРК «Точка-У» над Курской областью
Армия
Военные ВС РФ уничтожили БМП противника из ПТРК «Корнет» с дистанции 7,8 тыс. м
Мир
В Британии задержали шесть желавших сорвать открытие Лондонской биржи человек
Мир
Эсминец США сбил выпущенную с территории Йемена ракету над Красным морем
Мир
Журналист Ковалик заявил об ослаблении влияния США над НАТО и Европой
Армия
«Известия» побывали в добровольческих соединениях Артемовска и Соледара
Мир
Генерал НАТО предсказал три сценария развития конфликта на Украине
Политика
Пушков заявил о ложном восприятии украинского кризиса на Западе
Мир
Политологи Колташов и Кошкин назвали «формулу мира» Зеленского фарсом
Происшествия
Горняк пропал из-за прорыва грунтовых вод на шахте «Заполярная» в Воркуте
Мир
В бундестаге заявили о поиске Зеленским новых источников помощи для Украины
Общество
Один рабочий погиб при частичном затоплении шахты «Заполярная» в Воркуте
Мир
В Турции заявили о готовности Анкары выдержать давление по санкциям против РФ

Самолет перевозчика «Авиастар-ТУ» выкатился за пределы полосы в Якутии

0
Фото: ТАСС/Рюмин Александр
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самолет Ту-204 авиаперевозчика «Авиастар-ТУ» после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в якутском аэропорту «Мирный». Об этом 15 января сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) в Telegram-канале.

«В понедельник, 15 января, в 05:42 МСК в якутском аэропорту Мирный (код ICAO: UERR) грузовой самолет Ту-204 перевозчика «Авиастар-ТУ» после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на концевую полосу безопасности», — говорится в сообщении.

Как уточняется, самолет выполнял коммерческий рейс из Москвы, на борту находились пять человек, никто из них не пострадал, само воздушное судно повреждений не получило.

Расследованием инцидента займется комиссия якутского межрегионального территориального управления Росавиации.

Ранее, 9 января, самолет авиакомпании «Нордстар», выполнявший рейс Красноярск — Норильск, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Норильска. Никто не пострадал.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024