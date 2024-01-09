Самолет выкатился за пределы ВПП при посадке в Норильске
Самолет авиакомпании «Нордстар», выполнявший рейс Красноярск – Норильск, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Норильска. Об этом сообщает 9 января пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел в 10:00 (6:00 мск) утра. В настоящее время воздушное судно уже отбуксировано к месту стоянки. Пострадавших нет.
«На борту самолета находилось 169 пассажиров. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», — отмечено в Telegram-канале ведомства.
Красноярский следственный отдел на транспорте начал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта»).
Ранее, 22 сентября, пассажирский Boeing-737 компании AnadoluJet, летевший из Антальи, выкатился за пределы ВПП при посадке в аэропорту Перми. На борту находились 174 человека, пассажиров эвакуировали. При ЧП никто не пострадал. Как рассказала «Известиям» пассажирка самолета Лена Чугаева, после соприкосновения шасси с землей самолет подскочил и выехал за пределы посадочной полосы в поле.