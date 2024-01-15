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В России создали виртуального специалиста-дерматолога

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российские разработчики сделали виртуального специалиста-дерматолога — приложение для выявления дефектов кожи с помощью фотографии со смартфона, сообщили «Известиям» в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). Сейчас готов прототип, на языке Python написана нейросеть, для обучения программы использована база из 40 тыс. фотографий. Также проведены первые консультации со специалистами.

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«Особенность кожного покрова человека в том, что дефекты (кожные заболевания, признаки старения) становятся заметны с самых ранних стадий. В соответствии с медицинскими стандартами, их диагностика начинается с визуального осмотра специалистом, то есть они различимы для человеческого глаза», — рассказала «Известиям» лидер проекта Дарья Алифанова.

Это позволяет выявлять недостатки на коже при обезличенном анализе фото с помощью компьютерного зрения. Специальных требований к качеству снимков нет, можно использовать селфи, сделанные на абсолютно любой мобильный телефон, отметила она.

Работает сервис следующим образом: пользователь загружает фотографию, запрос отправляется на серверную часть и там обрабатывается. Искусственный интеллект (ИИ) определяет состояние кожи, сравнивает результаты с базой косметических средств, подбирает и демонстрирует подходящую группу косметики как комплексную программу ухода и пошаговый план применения, отметили разработчики.

«Целевая аудитория пользователей по результатам — это девушки в возрасте от 30 лет, молодые мамы, кожа которых ухудшилась после беременности и родов, и другие. Все они испытывают страх потери привлекательности при дефиците времени»,— сказала Диана Алифанова.

По словам авторов проекта, приложение рассчитано на людей славянской внешности. Это связано с тем, что у разных рас отличаются визуальные параметры кожи, типы старения, а также различные заболевания. Для улучшения нейросети разработчики постоянно обучают ее.

Кроме обычных пользователей, авторы приложения планируют его использование и в бизнес-сегменте — это производители косметики, медицинские центры. Например, разработчики уже договорились о сотрудничестве с МЕДСИ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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