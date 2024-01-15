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Премьер Дании выложил в соцсеть фото нового правителя и указал Королевский дом Норвегии

BT: Фредериксен перепутал Данию с Норвегией, отметив не тот королевский дом
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Фото: соцсети
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Фредерик X 14 января провозглашен новым королем Дании после отречения королевы Маргрете II от престола. Премьер-министр Метте Фредериксен принимал участие в церемонии, после которой разместил фото в соцсети Instagram (принадлежит Meta, которая запрещена в РФ как экстремистская) и допустил оплошность, добавив меткой к фото Королевский дом Норвегии, пишет датский таблоид BT.

Премьер-министр Фредериксен провозгласил Фредерика Х королем с балкона королевского дворца перед тысячами подданных королевства, по традиции трижды зачитал воззвание рядом с королем в парадной военной форме. Затем к нему на балконе присоединились новая королева Мария и четверо детей пары, пишет NRP о ходе церемонии объявления нового короля.

«Я надеюсь стать объединяющим королем будущего. К этой миссии я шел всю свою жизнь. Я хочу оправдать доверие, которое мне оказывают. И для этого мне нужно доверие моей любимой жены и того, кто выше всех нас», — сказал новый король Дании.

Король Фредерик Х получил в этот день немало поздравлений, но одно из них, от премьер-министра Дании, оказалось не по адресу. Вместе с фотографией короля Фредерика, прижимающего сложенные руки к сердцу, премьер-министр отметил на фото в соцсети Королевский дом Норвегии.

Вместе с фото Фредериксен привел несколько строк, которые он произнес в речи с балкона в Кристиансборге во время церемонии.

«Наследный принц, который теперь будет нашим регентом, — король, которого мы знаем. Король, о котором мы заботимся. Король, которому мы доверяем», — написал он.

Неправильный тег оперативно удалили и теперь в аккаунте премьер-министра Дании его не найти.

«К сожалению, сотрудник допустил незначительную ошибку в напряженный день, но она была быстро исправлена», — сообщили Би-би-си в пресс-службе правящей Социал-демократической партии.

Также многие участники церемонии в этот день признались, что, подобно Метте Фредериксену, допускали ошибки, так как слишком быстро нажимали на клавиши в этот исторический день.

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31 декабря королева Дании Маргрете II сообщила, что отречется от престола 14 января 2024 года. Об этом она объявила в традиционной новогодней речи.

Королева Маргрете II дольше всех своих предшественников находится на монаршем престоле за всю историю Дании. В настоящее время ей 83 года.

В 2018 году на 84-м году жизни скончался супруг Маргрете II принц Хенрик. В начале августа 2017 года принц обратил на себя внимание необычными заявлениями. В частности, он признался, что не хочет быть похороненным рядом со своей супругой в соборе Роскилле (усыпальница датских королей).

Член датской королевской семьи всегда был недоволен своим титулом, который ставил его в неравное положение с супругой.

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