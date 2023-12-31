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Королева Дании Маргрете II сообщила об отречении от престола

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Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON
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Королева Дании Маргрете II отречется от престола 14 января 2024 года. Об этом сообщается на сайте Королевского дворца в воскресенье, 31 декабря.

Королева объявила о своем отречении в традиционной новогодней речи.

«Я решила, что сейчас самое время. 14 января 2024 года — через 52 года после того, как я сменила своего любимого отца — я уйду с поста королевы Дании. Я оставляю трон моему сыну, наследному принцу Фредерику», — заявила она.

Датская королева поблагодарила своих подданных за «теплоту и поддержку», которую они оказывали ей на протяжении многих лет. Слова благодарности прозвучали в адрес датского парламента, который, как отметила Маргрете II, всегда встречал ее с доверием.

Она уточнила, что приняла решение об отречении в связи с состоянием здоровья — в феврале этого года ей сделали обширную операцию на спине, напомнила королева.

В своем обращении Маргрете II также коснулась главных событий уходящего года. Так, говоря об обострении на Ближнем Востоке, она отметила, что в войне Израиля в секторе Газа нет победителей, есть только проигравшие.

Здесь нет победителей, есть только проигравшие. Женщины и дети не сами выбирали войну, но они расплачиваются за это. Невинные люди становятся первыми жертвами. Не только на Ближнем Востоке далеко отсюда, но и в Дании.

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