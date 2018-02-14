Скончался супруг королевы Дании принц Хенрик

Супруг королевы Дании Маргрете II принц Хенрик скончался во вторник на 84-м году жизни. Об этом говорится в сообщении на сайте Королевского дворца.

«Его Королевское Высочество принц Хенрик мирно скончался во сне во вторник, 13 февраля, в 23:18 (1:18 мск) во дворце Фреденсборг», — сообщили в Королевском дворце.

Состояние здоровья принца значительно ухудшилось в последние месяцы. 28 января он был госпитализирован в отделение легочной хирургии для обследования доброкачественной опухоли в левом легком. Принц Хенрик также страдал деменцией. С 2016 года он находится на пенсии.

В начале августа 2017 года принц обратил на себя внимание необычными заявлениями. В частности, он признался, что не хочет быть похороненным рядом со своей супругой в соборе Роскилле (усыпальница датских королей). Член датской королевской семьи всегда был недоволен своим титулом, который ставил его в неравное положение с супругой.