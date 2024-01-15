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Фестиваль ледовых скульптур открылся в Москве в парке «Музеон»

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В Москве в парке «Музеон» открыли фестиваль ледовых скульптур. Об этом в воскресенье, 14 января, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Полюбоваться ледовыми скульптурами москвичи и гости столицы смогут до 28 января. На выставке представили работы участников девятого фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи». В этом году экспозиции посвятили современной Москве. На выставке можно заметить выполненный изо льда Кремль, деловой центр «Москва-Сити», Пушкинскую площадь, речной транспорт, а также две станции метро — «Пушкинскую» и «Кропоткинскую», пишет сайт kp.ru.

Для создания ледяных композиций в столицу доставили около 150 кубометров екатеринбургского, пермского и вологодского льда. Для перевозки материала использовали большегрузы, кузовы которых оснащены морозильными камерами. Изготовить такие скульптуры можно только изо льда с прозрачным срезом.

В фестивале скульптур приняли участие мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Архангельска, Красноярска, Тюмени, пишет «Москва 24». На создание скульптур ушло больше двух недель, сообщает телеканал «360».

Как уточняется, «Ледовая Москва. В кругу семьи» — один из самых посещаемых фестивалей Москвы. С момента открытия в конце декабря на фестивале побывало более 15 тыс. человек, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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12 января в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области сообщили, что в акции «Письмо Деду Морозу» приняли участие 30 тыс. жителей Москвы и Подмосковья. Как пишет RT, зимнему волшебнику отправляли обычные письма, самодельные конверты, открытки, рисунки, небольшие бумажные поделки. Ответ из резиденции Деда Мороза придет тем, кто указал свой обратный адрес, уточняет РИАМО.

В конце декабря в Москве в Измайловском парке культуры и отдыха открылась новая усадьба Деда Мороза, еще две усадьбы также появились в ландшафтном парке «Митино» и в парке Олимпийской деревни. Все три столичных филиала посвящены сказкам. Темой усадьбы в Измайловском парке стала сказка «Снежная королева».

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