Иностранные наемники являются приоритетной целью снайперов Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом 14 декабря рассказал снайпер с позывным Пианист.

«Я думаю, что это (ликвидация иностранного наемника из числа противника. — Ред.) для каждого будет как <...> своя победа», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

Также военные сообщили агентству, что определить среди украинских военнослужащих иностранных наемников несложно, так как они нередко отдают приказы, держатся в центре или посередине группы и лучше одеты.

Другой собеседник также считает, что иностранным наемникам лучше не участвовать в боевых действиях на стороне Украины.

«Иностранцы должны дома сидеть, а не здесь. Увижу иностранного наемника — буду стрелять. Чего они сюда приехали? Пускай дома сидят», — сказал снайпер с позывным Немой.

4 января в Минобороны РФ сообщили, что по их данным российские силы ликвидировали примерно 6 тыс. иностранных наемников, ведущих боевые действия в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), всего на фронт прибыло более 13,5 тыс. наемников.

Днем ранее, 3 января, ВС РФ поразили позиции иностранных наемников ВСУ в Харькове. Бойцы Западного подразделения войск отразили атаку штурмовой группы 115-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.