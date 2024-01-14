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Снайперы ВС России назвали свои приоритетные цели

РИА Новости: снайперы ВС РФ назвали иностранных наемников приоритетными целями
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Фото: РИА Новости
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Иностранные наемники являются приоритетной целью снайперов Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом 14 декабря рассказал снайпер с позывным Пианист.

«Я думаю, что это (ликвидация иностранного наемника из числа противника. — Ред.) для каждого будет как <...> своя победа», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

Также военные сообщили агентству, что определить среди украинских военнослужащих иностранных наемников несложно, так как они нередко отдают приказы, держатся в центре или посередине группы и лучше одеты.

Другой собеседник также считает, что иностранным наемникам лучше не участвовать в боевых действиях на стороне Украины.

«Иностранцы должны дома сидеть, а не здесь. Увижу иностранного наемника — буду стрелять. Чего они сюда приехали? Пускай дома сидят», — сказал снайпер с позывным Немой.

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4 января в Минобороны РФ сообщили, что по их данным российские силы ликвидировали примерно 6 тыс. иностранных наемников, ведущих боевые действия в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), всего на фронт прибыло более 13,5 тыс. наемников.

Днем ранее, 3 января, ВС РФ поразили позиции иностранных наемников ВСУ в Харькове. Бойцы Западного подразделения войск отразили атаку штурмовой группы 115-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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