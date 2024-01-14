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Юрий Башмет рассказал об особенности проекта «Музыка страны от края до края»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Государственном музее изобразительных искусств имени Александра Пушкина 13 января состоялась премьера проекта «Музыка страны от края до края» в рамках V Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета в Москве. В программе вечера в необычной подаче звучала музыка Петра Ильича Чайковского.

«Это уникальный проект, реализованный совместно с Русским географическим обществом. Идея такая: чтобы миллионы наших сограждан увидели те труднодоступные места, где выступает наш коллектив. И на обрыве над океаном, и в самых разных местах», — поделился с «Известиями» художественный руководитель ансамбля «Солисты Москвы» Юрий Башмет.

Маэстро добавил, что, к примеру, полуостров Рыбачий в Мурманской области, где проходили съемки, создает необычную атмосферу еще и тем, что на нем никто не живет — только природа, море, животные, птицы.

В первом отделении Камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета исполнил секстет Чайковского «Воспоминание о Флоренции» в переложении для струнного оркестра. Во втором — слушателям представили видеоклипы проекта «Музыка страны от края и до края».

Музыкальной основной для них стала Серенада для струнного оркестра Чайковского. Ее музыканты записывали на полуострове Рыбачий, на Куршской косе (Калининградская область), на побережье Камчатки и на острове Итуруп (Сахалинская область).

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Зимний фестиваль альтиста и дирижера «поселился» на главной драматической сцене страны

С 10 января по 10 февраля 2024 года в Москве проходит одно из главных культурных событие зимы в области академического искусства и классической музыки — Юбилейный V Зимний международный фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета. Маэстро отметил, что в этот юбилейный год, как и в предыдущие, приятно видеть, как фестиваль «нужен публике, нужен нам, нужен городу».

1 декабря на церемонии III Российской национальной премии Russian Creative Awards объявили со сцены МКЗ «Зарядье», что народный артист СССР, Герой Труда РФ, альтист и дирижер Юрий Башмет признан человеком года, оказавшим влияние на развитие креативных индустрий России.

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