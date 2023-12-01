Юрий Башмет стал человеком года по версии Russian Creative Awards

Народный артист СССР, Герой труда РФ, альтист и дирижер Юрий Башмет признан человеком года, оказавшим влияние на развитие креативных индустрий России. Об этом 1 декабря на церемонии III Российской национальной премии Russian Creative Awards объявили со сцены МКЗ «Зарядье».

«Так, как ты себя сам критикуешь и ругаешь, тебя никто не будет критиковать и ругать, поэтому, когда хвалят, цени это», — заметил лауреат, принимая награду.

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