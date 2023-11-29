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Объявлен шорт-лист номинантов на премию Russian Creative Awards 2023

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Фото: Russian Creative Awards
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1 декабря в концертном зале «Зарядье» состоится ежегодная церемония вручения российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards 2023. В среду, 29 ноября, стали известны номинанты на премию.

В этом году заявки подали более 1 тыс. проектов со всей России, наибольшее число которых поступило из Москвы, Белгородской и Московской областей. Самыми популярными номинациями среди соискателей стали «Культурный код», «Просветительский проект» и «Креативное событие года». В состав жюри вошли представители цифровых экосистем, медиа, искусства, культуры, образования, архитектуры, IT и других направлений креативных индустрий.

Так, финалистами в номинации «Культурный код» стали музыкальная группа из Тувы «Ят-Ха», музейный комплекс «Центр промышленного прогресса» и международный фестиваль классической музыки «Кантата».

За звание «Просветительский проект года» поборются петербургский Книжный поезд в рамках фестиваля «Книжные маяки России», проект «Родительский университет» издательства «Просвещение», а также онлайн-навигатор по педагогическим специальностям «БУДЬУЧИТЕЛЕМ.РФ».

Креативным событием года может стать VK Fest, фестиваль уличного искусства «Стенограффия» в Свердловской области или цикл мероприятий фонда Игоря Бутмана «100-летие российского джаза».

Анимационный фильм «Финник», сериал «Фиксики» и фильм «Чебурашка» стали финалистами Russian Creative Awards 2023 в номинации «Детский проект года».

Кроме того, премия будет вручена лучшему проекту в области развития территории. Номинанты — московский кинокластер «Москва — город кино», кластер «Ломоносов» (Инновационный центр МГУ), а также творческий индустриальный кластер «Октава» (Тульская область).

Три финалиста в номинации «Социальный проект года» — программа поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд», сериал «В активном поиске» в «VK Клипах» и национальная платформа детско-юношеского контента «Киносферум», в номинации «Цифровой проект года» — Цифровая трансформация Мариинского театра, проект СберПро «Цифровое развитие», и проект «Знакомьтесь, Нижний!».

В номинации «Новые формы» в финал вышли «Новое Радио Awards», проект «Спектакли-променады» Пермского академического Театра-Театра и арт-парк «Никола-Ленивец» в Калужской области.

В ходе церемонии также будет вручена премия «Регион года»: за нее будут бороться Псковская область, Красноярский край и Нижегородская область.

Финалистами в номинации «Человек года» объявлены блогер и дизайнер Артемий Лебедев, дирижер и народный артист СССР Юрий Башмет, народный артист России саксофонист Игорь Бутман, режиссер Никита Михалков, гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук и режиссер Дмитрий Давыдов.

Режиссером церемонии вручения Russian Creative Awards в этом году стал театральный деятель, актер, театральный и кинорежиссер, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов.

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