Музыка нас сближала: Башмет в Минске, Немирович на Тверском, вахтанговцы во Владикавказе

Возрожденный Белорусско-российский молодежный симфонический оркестр под руководством Юрия Башмета дал первые концерты. Театр Терезы Дуровой отметил 30-летие. Глава Республики Северная Осетия — Алания и директор Театра имени Евгения Вахтангова подписали соглашение о сотрудничестве. Воскресный вечер на канале РЕН ТВ украсит всероссийская телевизионная премьера остросюжетного экшена «Оборотень». Фестиваль новейшей музыки «Пять вечеров» стартовал в концертном зале «Зарядье». «Известия» выбрали самое интересное в мире культуры.

Маэстро рад

Возрожденный Белорусско-российский молодежный симфонический оркестр под руководством Юрия Башмета дал первые концерты. Сначала музыканты выступили в Москве, а затем — в Минске. В программе прозвучали произведения Петра Чайковского, Рихарда Штрауса, Жоржа Бизе. Солировали молодые музыканты, лауреаты международных конкурсов из России и Белоруссии.

Фото: Москультура

По словам Юрия Башмета, этот проект знаковый, важный и нужный как для него, так и для участников.

— Я вижу, как они заряжаются от совместного творчества, и это очень здорово, — порадовался маэстро. — Игра в оркестре невероятно сближает музыкантов, делает их единым организмом, и я уверен, что этот опыт надолго запомнится всем ребятам. Замечательно, что молодые талантливые музыканты из России и Беларуси объединяются в единый коллектив, чтобы сначала провести непростой репетиционный период, а затем выступить вместе.

Театр побеждает

Театр Терезы Дуровой отметил 30-летие со дня основания спектаклем «Летучий корабль». В числе гостей были создатели постановки — композитор Максим Дунаевский и поэт Юрий Энтин.

Основательница и худрук коллектива Тереза Дурова уверена, что по популярности семейные спектакли могут конкурировать с соцсетями и гаджетами.

Сцена из спектакля «Летучий корабль» Фото: пресс-служба Театра Терезы Дуровой

— Когда дети видят на сцене экран, вот тогда им становится скучно, — заметила она в беседе с «Известиями». — Они понимают, почему перед их глазами плещется море, где скачали этот файл, как вывели изображение. А вот когда на сцене лежит театральный дым, а по нему бегут световые блики, им непонятно, откуда что берется. А это старые театральные приемы, которые многие забыли.

Худрук напомнила о том, что театр, куда поначалу вошли цирковые артисты, возник с подачи и одобрения самого Юрия Никулина, поначалу инициировавшего фестиваль цирка. После него 67 актеров решили, что очень хотят еще поработать. Оказалось, что они востребованы, подытожила Тереза Дурова.

На родине Вахтангова

Глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло и директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок подписали соглашение о сотрудничестве.

Как пояснили в пресс-службе театра, в соглашении предусмотрены организация и проведение во Владикавказе выставки «Вахтанговский век» и Театрального фестиваля «Вахтангов. Путь домой», учрежденного вахтанговцами, а также гастроли ведущих театров региона в рамках проведения Дней культуры Северной Осетии — Алании в Москве, приуроченных к 100-летию образования республики.

Сергей Меняйло и Кирилл Крок подписали соглашение о сотрудничестве по развитию театрального искусства в Северной Осетии Фото: официальный сайт главы Республики Северная Осетия — Алания

В апреле 2023 года московский Театр имени Евгения Вахтангова открыл во Владикавказе «Дом Евгения Вахтангова», воссозданный им на собственные заработанные средства. Реализация этого уникального и масштабного проекта стала возможной и благодаря активной организационной поддержке руководства региона, подчеркнули в пресс-службе.

Красиво и зловеще

Воскресный вечер на канале РЕН ТВ украсит всероссийская телевизионная премьера остросюжетного экшена «Оборотень». Роль главного героя-спецназовца, который после нелегких испытаний возвращается в строй, сыграл актер РАМТа Денис Шведов.

«Известиям» он рассказал, что съемки в Северной столице, где разворачиваются основные события картины, были непростыми, но увлекательными.

Кадр со съемок сериала «Оборотень» Фото: РЕН ТВ

— Самое зловещее место в Петербурге — это Кронштадтский форт, — признался артист. — Там не спасает никакое утепление. Как бы ты ни оделся, каких бы согревающих штук ни подложил, ничего не работает. Удивительно красивое место, но беспощадное ко всей съемочной группе. И при этом Кронштадтский форт — самое впечатляющее место съемок.

По словам Дениса Шведова, с трудностями помогало справляться внимание группы. А самым неожиданным предложением было драться с помощью банковской карты и картинной рамы. Актер согласился, поскольку читал, что спецагентов так и готовят, — чтобы они с любым предметом могли сразиться с противником.

Ранее сериал «Оборотень» вышел на в онлайн-кинотеатре Wink.

Звучит и светит

Фестиваль новейшей музыки «Пять вечеров» стартовал в концертном зале «Зарядье». В пяти концертах развернута панорама отечественной академической сцены. В программе — мировые премьеры сочинений Константина Комольцева, Венедикта Пеунова, Кирилла Архипова, а также произведения Владимира Мартынова, Юрия Каспарова, Ольги Раевой, Ефрема Подгайца, Владимира Раннева, Олега Гудачёва, Владимира Горлинского, Анны Поспеловой и других авторов.

По мнению обозревателя «Известий», кандидата искусствоведения Сергея Уварова, настал момент, когда концерты современной музыки, ранее не востребованные, обрели ореол модных событий.

Фото: концертный зал «Зарядье»

— С одной стороны, постарались сами авторы, начав заботиться не только о музыкальной составляющей, но и о внешнем антураже. Яркий пример — консерваторский цикл «Биомеханика» Александра Хубеева и Николая Попова: уже не просто концерты, но мультимедийные шоу с видеопроекциями, светом, электроникой и элементами перформанса. С другой — и сам музыкальный репертуар стал за последнее время куда более разнообразным, — пояснил эксперт.

Фестиваль продлится до 2 декабря.

Правда жизни

Новый сезон МХАТа им. М. Горького открылся спектаклем «Три сестры». Восстановлением постановки Вл. И. Немировича-Данченко, созданной в 1940 году, занимался Сергей Десницкий, который играл в этом спектакле с 1968 года. В его творческой жизни это уже четвертое возобновление.

— Чехова не надо приближать с сегодняшнему дню. Главное — проникнуть в суть того, что он написал. А он писал жизнь. Он писал правду. И это всегда современно, всегда ново.

Актрисы Вера Десницкая, Наталья Медведева и Тина Стойилкович на генеральной репетиции спектакля «Три сестры» режиссера Сергея Десницкого на сцене МХАТ имени Горького Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В постановке заняты актеры Тимур Дружков, Агния Кузнецова, Вера Десницкая, Наталия Медведева, Валентина Стойилкович, Максим Дахненко, Георгий Иобадзе.

В пресс-службе сообщили, что нынешний сезон продлится до весны, а затем МХАТ имени Горького закроется для заключительного этапа ремонта. Сейчас часть труппы продолжает гастроли по России, приуроченные к 125-летию МХТ.