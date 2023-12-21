В Москве пройдет V Зимний международный фестиваль искусств

С 10 января по 10 февраля 2024 года в Москве пройдет одно из главных культурных событие зимы в области академического искусства и классической музыки: Юбилейный V Зимний международный фестиваль искусств под артистическим руководством народного артиста СССР, Героя труда РФ Юрия Башмета. Создавая этот фестиваль пять лет назад, маэстро Башмет отмечал: несправедливо, что в других регионах у нас есть фестивали, а в Москве не было. «В этом году мы отмечаем первый юбилей, пять лет фестивалю. И очень приятно, что мы всегда видим, как этот фестиваль нужен публике, нужен нам, нужен городу», — сказал артистический директор фестиваля.

Среди участников этого года — сам маэстро Юрий Башмет и три его коллектива: лауреат премии «Грэмми», камерный ансамбль «Солисты Москвы», Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» и Всероссийский юношеский симфонический оркестр, Константин Хабенский, Игорь Верник, Михаил Пореченков, Ольга Ломоносова, Екатерина Шипулина, Илья Шакунов и многие другие.

Так, в этом году 5 февраля на сцене Театра имени Гоголя публике представят спектакль «Соборяне. Картины русской жизни» по роману Николая Лескова в постановке известной актрисы театра и кино, режиссера Полины Агуреевой.

12 января на сцене МХТ им. А.П. Чехова вновь представят литературно-музыкальный вечер «Истории любви», премьера которого также состоялась в рамках IV Зимнего международного фестиваля искусств в Москве и в котором актеры МХТ им. А.П. Чехова читают рассказы Антона Чехова, Максима Горького, Михаила Булгакова, Ивана Бунина, Александра Куприна, Александра Вампилова.

20 января на Основной сцене Театра имени Гоголя вновь будет представлена «Фантастическая Кармен» — музыкально-драматическая постановка, созданная по мотивам новеллы Мериме, оперы Бизе и «Кармен-сюиты» Щедрина. В главных ролях — актеры Ольга Ломоносова, Илья Шакунов, Павел Сафонов, солисты оперы Ирина Шишкова, Олег Цыбулько, Игорь Онищенко и солисты балета Екатерина Шипулина, Руслан Скворцов, Александр Волчков.

Откроется фестиваль культовым спектакля «Не покидай свою планету» по мотивам «Маленького принца» Экзюпери с участием Юрия Башмета и Константина Хабенского.

Вслед за ним показы «Не покидай свою планету» в самом начале фестиваля стали хорошей приметой и для Москвы. В этом году спектакль пройдет 10 и 11 января на сцене МХТ им. А.П. Чехова.

Концертная часть программы будет представлена необычными сценическими вечерами, охватывающими самые разные жанры.

Концерт 29 января будет посвящен знаковому сочинению знаменитого австрийского композитора Франца Шуберта — вокальному циклу «Зимний путь». Лирический герой «венка жутких песен» (так называл своё произведение сам Шуберт) предстанет перед слушателем с разных сторон в исполнении выдающегося австрийского баритона Маркуса Вербы и ирландского пианиста, одного из лучших оперных концертмейстеров Джеймса Вона.

1 февраля на сцене Концертного зала им. Чайковского — концерт из музыки спектаклей МХТ им. А.П. Чехова, посвященный 125-летию легендарного театра. В программе — сочинения русских и советских композиторов А. Гречанинова, А. Хачатуряна, Ю. Шапорина, И. Саца, И. Дунаевского, Д. Кабалевского, Э. Колмановского, А. Шиловского, Г. Гладкова, К. Бодрова, И. Вдовина, используемые в спектаклях МХТ им. А.П. Чехова. В концерте примут участие Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением маэстро Башмета и актеры МХТ Константин Хабенский, Евгения Добровольская, Авангард Леонтьев, Юрий Чурсин, Александр Усов, Ольга Литвинова, Анастасия Скорик.

5 февраля публику ожидает вечер страстного фламенко в исполнении выдающегося испанского певца Дукенде (Duquende), а 8 февраля — традиционный вечер джаза, который в этом году будет представлен Кубинским квинтетом саксофонов.

Гала-концерт закрытия фестиваля пройдет 10 февраля в концертном зале «Зарядье». В этот вечер на одной сцене встретятся маэстро Юрий Башмет, знаменитый оперный бас Ильдар Абдразаков, Елене Гвритишвили (сопрано), Даниил Коган (скрипка), Марк Ким (тенор), Демьян Онуфрак (бас), камерный ансамбль «Солисты Москвы» и вокальный ансамбль Intrada.

Также серия концертов камерной музыки пройдет в Башмет Центре 27 и 28 января.