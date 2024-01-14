Экономист предложил выбрать юань для покупки валюты

В новом, 2024 году россиянам, которые планируют покупать валюту других стран, стоит обратить внимание на Китай. Об этом заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Максим Марков в интервью «Газете.Ru» в субботу, 13 января.

Первое, что следует сделать, — определиться, в какие именно страны предстоят поездки. Если планируются путешествия за границу, лучше сразу приобретать валюту именно той страны, куда вы собираетесь ехать.

«Эту же рекомендацию можно дать и тем, кто ведет бизнес с другой страной или закупает в ней товары и услуги», — дополнил он.

Второй совет, который озвучил Марков, — обратить внимание на китайский юань, поскольку в последнее время наблюдается устойчивый рост сотрудничества между Москвой и Пекином в разных сферах.

«Но тут вложения более перспективны не с точки зрения курсовой разницы, а с точки зрения туризма и бизнеса», — резюмировал он.

Ранее, 12 января, эксперты в экономической сфере рассказали «Известиям», что главный фактор укрепления курса рубля — действующий указ об обязательной репатриации валютной выручки.

До этого, 10 января, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин сообщил «Известиям», что в текущем месяце возможно как укрепление российской нацвалюты до 75 рублей за доллар, так и ослабление до 120 за доллар.

Перед этим, 11 сентября, кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте РФ Александр Абрамов рассказал, что среди лучших способов хранения сбережений в настоящее время можно среди прочего выделить покупку валюты.