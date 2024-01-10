Экономист не исключил укрепление рубля до 75 за доллар в январе

В текущем месяце возможно как укрепление российской нацвалюты до 75 рублей за доллар, так и ослабление до 120 за доллар, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. Об этом он рассказал «Известиям» 10 января.

По информации сайта Московской биржи, на 18:28 американская валюта достигла уровня в 89,4 рубля.

«В базовом сценарии курс рубля удержится в районе USD/RUB — 90, но возможно как укрепление USD/RUB до 75, так и ослабление USD/RUB до 120», — сказал эксперт.

По словам Брагина, ранее слабый рубль сыграл важную роль в ускорении инфляции, но повышение ставки не могло быстро развернуть динамику курса.

«Дело в неработающем механизме carry trade, для которого требуется возможность притока иностранного капитала в российские финансовые инструменты», — добавил он.

Ранее в этот день опрошенные «Известиями» эксперты выразили мнение, что рубль сумеет удержаться на отметке менее 90 за доллар в I квартале 2024-го. Началу укрепления рубля в первые рабочие дни января поспособствовало заявление Банка России об операциях со средствами Фонда национального благосостояния в текущим году, отметил аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко.