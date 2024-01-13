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Юристы усомнились в выплате страховки Wildberries после пожара на складе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Маркетплейс Wildberries вряд ли сможет получить компенсацию от страховой компании после пожара на складе в Санкт-Петербурге. Об этом 13 января рассказали «Известиям» юристы.

По словам Юрия Кваши, отказ от выплат может быть связан с тем, что у складского помещения отсутствовало разрешение на эксплуатацию.

«Когда заключается договор между страховщиком и клиентом, то страховая организация должна понимать те риски, которые она готова покрыть в случае их наступления. Соответственно, с клиентом прорабатывается и закрепляется в договоре тот вид деятельности, который он конкретно планирует вести на данном объекте, который должен быть приспособлен для данного вида деятельности», — отметил эксперт.

Кваша указал, что если склад не был введен в эксплуатацию, то клиент не выполнил свои обязательства и не согласовал со страховщиком все риски. Юрист отметил, что покрывать убытки Wildberries придется из чистой прибыли.

Юрист Самвел Абрамян заметил, что в случае отсутствия всей необходимой документации едва ли какая-либо страховая компания согласилась бы заключать договор с маркетплейсом.

«Надо понимать, что строительство такого большого по своим масштабам объекта, как склад, требует соблюдения ряда бюрократических процедур, начиная с документов с разрешением на такого рода строительство, заканчивая вводом объекта в эксплуатацию. При условии, что объект по окончанию постройки не был окончательно введен в эксплуатацию, ни одна страховая компания не возьмет, скорее всего, страховать от таких чрезвычайных ситуаций, как пожары, поскольку окончательного ввода в эксплуатацию не было», — указал Абрамян.

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Пожар на складе произошел ранее в этот день, ему был присвоен максимальный ранг сложности. Возгорание локализовали на площади 70 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших нет. Все работники склада были эвакуированы.

По факту произошедшего организована проверка. Предварительной причиной пожара названа неисправность проводки. На месте продолжают работать сотрудники МЧС.

В Госстройнадзоре Санкт-Петербурга 13 января заявили, что сгоревший в результате пожара склад не был введен в эксплуатацию. В ведомстве отметили, что он не должен был работать без разрешения.

Пресс-служба Wildberries в ответ на это заявила, что компания получала заключение о соответствии всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности склада в Шушарах. Для этого была создана комиссия, в которую входили специалисты Ростехнадзора, МЧС, Госстройнадзора, инспекторы по электрическим сетям и пожарной безопасности.

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