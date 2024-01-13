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NASA представило новый сверхзвуковой самолет X-59

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Фото: space.com
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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) провело демонстрацию нового экспериментального самолета X-59 QueSST, который способен преодолевать сверхзвуковой барьер без сильного шумового эффекта. Об этом сказано на официальном сайте организации в пятницу, 12 января.

Демонстрация проводилась на территории завода Lockheed Martin Skunk Works в Палмдейле, штат Калифорния.

«Мантра Skunk Works о скорости, тишине и качестве приобретает совершенно новый смысл по мере того, как мы открываем надежды на новую эру тихих сверхзвуковых путешествий, ставших возможными благодаря нашему сотрудничеству с NАSА», — сказал вице-президент и генеральный менеджер Lockheed Martin Джон Кларк.

При этом заместитель администратора NАSА Пэм Мелрой призналась, что изначально у нее были сильные сомнения насчет эффективности разработки. Проблема в том, что у X-59 нет переднего окна. Вместо него установлена покатая металлическая конструкция, сквозь которую пилот ничего не видит перед собой. Такая конструкция позволила снизить громкость звукового удара при переходе сверхзвукового барьера. Кабина пилота при этом установлена чуть ниже, чем это бывает в стандартных конструкциях.

«Как летчик-испытатель, когда я впервые посмотрела на дизайн, действительно, у меня возникли некоторые вопросы по этому поводу», — рассказывает Мелрой.

Однако в таких условиях пилоту помогает управлять самолетом технология дополненной реальности. В X-59 встроено изобретение NASA под названием eXternal Vision System (XVS) — система, состоящая из камеры и экрана, установленного в кабине, который показывает пилоту вид перед самолетом в формате дополненной реальности.

«Даже среди других самолетов X-Plane X-59 является особенным. Каждый самолет, получивший обозначение X-Plane, имеет конкретную цель — протестировать новые технологии или аэродинамические концепции», — сообщил заместитель администратора NASA Джим Фри.

Запуск прошел удачно. Мелрой отметила, что в будущем сверхзвуковой барьер можно будет преодолевать без труда, а X-59 стал примером революционной технологии, продвигающей человечество вперед.

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Ранее, 26 июля, Lockheed Martin заявила, что к 2027 году создаст космический аппарат на ядерно-тепловом двигателе. Компания придерживается позиции, что будущее космонавтики заключается в ядерных технологиях. Создание первого космического аппарата на ядерно-тепловом двигателе планируется реализовать в партнерстве с NASA и минобороны США.

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