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Lockheed Martin планирует создасть космический аппарат на ядерно-тепловом двигателе

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Фото: Global Look Press/Lockheed Martin
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Lockheed Martin к 2027 году создаст космический аппарат на ядерно-тепловом двигателе. Об этом компания сообщила 26 июля в своем Twitter.

«У нас длинная история и большой опыт в разработке ядерных технологий, и космический корабль с ядерной установкой DRACO — это следующий шаг в сфере космических путешествий», — написано в сообщении. Компания заявляет, что новая разработка сделает полеты на Луну быстрее и эффективнее, а в будущем даже откроет возможность приземлиться на Марсе.

Представители компании уверены: будущее космонавтики заключается в ядерных технологиях. Создание первого космического аппарата на ядерно-тепловом двигателе планируется реализовать в партнерстве с NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства) и министерством обороны США. Проект был назван Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations (DRACO).

Также в осуществлении проекта поможет SpaceX. Ракета-носитель Falcon 9 этой компании позволит запустить в космос первый тестовый образец.

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11 июля сообщалось, что NASA расширило контракты по разработке скафандров на $10 млн. Эти средства пойдут на разработку скафандров для низкой околоземной орбиты.

12 июля Илон Маск рассказал на своей странице в Twitter, что решил открыть новую компанию, которая будет заниматься разработками в сфере искусственного интеллекта.

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