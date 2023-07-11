Новые скафандры планируют разработать в NASA

NASA расширило контракты по разработке скафандров на $10 млн. Axiom Space начнет работу над костюмами для низкой околоземной орбиты. Collins Aerospace будет разрабатывать скафандры для лунной поверхности, передает телеканал «Известия». По информации NASA, работа сразу с двумя компаниями гарантирует необходимое оборудование до 2034 года. Сейчас США используют космические скафандры, разработанные еще в 70-х годах.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.