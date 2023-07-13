Маск заявил о создании компании по разработке искусственного интеллекта

Американский предприниматель Илон Маск решил открыть новую компанию, которая будет заниматься разработками в сфере искусственного интеллекта. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter 12 июля.

«Объявляю о создании xAI, чтобы понять реальность», — написал он в Twitter.

После своего заявления Маск запустил сайт компании x.ai. На нем сказано, что бизнесмен соберет команду профессионалов из бывших сотрудников Google, Microsoft, Tesla и других компаний технологической сферы.

На все вопросы о своем новом детище Маск пообещал ответить во время трансляции в Twitter Spaces 14 июля.

Ранее, 18 апреля, стало известно, что американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск заявил о намерении создать собственный чат-бот на замену ChatGPT. Он планирует представить искусственный интеллект (ИИ), который попытается «понять природу Вселенной». Тогда же Маск уже зарегистрировал компанию по изучению и разработке ИИ.

5 июня стало известно, что стоимость американской нейротехнологической компании Маска Neuralink достигла $5 млрд. Это случилось после получения разрешения на проведение клинических испытаний по вживлению чипа в человеческий мозг. Этот стартап был создан Маском в июле 2016 года. Целью являлось объединение усилий ведущих специалистов в области разработки нейроинтерфейсов и создания роботов, способных имплантировать почти неограниченное число электродов в мозг.